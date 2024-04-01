Готовил ракетный удар по объектам Укрзализныци: СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали российского агента, готовившего ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, правоохранители сорвали попытку РФ нанести огневое поражение по стратегическим объектам "Укрзализныци" в Черниговской области.

В результате спецоперации в областном центре задержан российский агент, который готовил ракетный удар по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины.

Еще одной потенциальной целью врага являлись платформы для грузового обслуживания подвижных складов.

"Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант должен был проверить разведданные окупантов относительно возможного использования железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ", - отмечают в ведомстве.

Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов, а также фиксировал направления их маршрутов и места остановок.

Передавал информацию куратору из РФ

Полученные данные агент должен был дистанционно передать своему российскому куратору в виде координат железнодорожной ветви и пунктов грузового обслуживания подвижных составов.

Эти сведения предатель планировал подтвердить фотографиями украинских объектов.

Захватчики планировали использовать эту информацию для ракетного удара по инфраструктуре "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику ВСУ.

Правоохранителям удалось предотвратить передачу агентурного "отчета" российской разведке благодаря своевременному разоблачению предателя.

Отмечается, что он был задержан при выполнении вражеского задания.

Предатель - работник УЗ

Задержанным оказался сотрудник местного подразделения "Укрзализныци", идеологический сторонник рашизма.

Стражи порядка отмечают, что с прошлого года он стал активным участником российских Telegram-каналов и таким образом попал в поле зрения оккупантов.

Во время обыска в доме задержанного изъят мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с агрессором через мессенджер.

Пока ему сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.