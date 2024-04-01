Украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря российский дрон "Форпост". Он является одним из самых дорогих беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сегодня, 1 апреля, россияне в очередной раз пытались наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, они применяли ракеты Х-59.

"Но это еще не все. Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель. Такие цели у нас бывают не часто, но нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих ударных беспилотников типа"Форпост", - отметил спикер.

По его словам, стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов. Цель уничтожила одесская зенитная ракетная бригада над Черным морем.

Евлаш уточнил, что беспилотник может нести разную боевую нагрузку и на протяжении довольно долгого времени выполнять боевые задачи вдоль линии столкновения.

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно большой, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей.