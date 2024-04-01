ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост"

Понедельник 01 апреля 2024 19:47
UA EN RU
Украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" Иллюстративное фото: украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Украинские силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря российский дрон "Форпост". Он является одним из самых дорогих беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сегодня, 1 апреля, россияне в очередной раз пытались наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, они применяли ракеты Х-59.

"Но это еще не все. Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель. Такие цели у нас бывают не часто, но нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих ударных беспилотников типа"Форпост", - отметил спикер.

По его словам, стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов. Цель уничтожила одесская зенитная ракетная бригада над Черным морем.

Евлаш уточнил, что беспилотник может нести разную боевую нагрузку и на протяжении довольно долгого времени выполнять боевые задачи вдоль линии столкновения.

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно большой, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей.

Уничтожение "Форпоста"

Напомним, последний раз информация об уничтожении российского дрона "Форпост" появлялась в открытом доступе в сентябре прошлого года. Тогда об успешной работе возле острова Змеиный заявляли Силы обороны Юга.

Военные отмечали, что опасность беспилотника заключается в том, что кроме разведки он может указывать цели для ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Чорне море ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины Дрони
NEWS
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ