РФ в конце весны может начать масштабное наступление на Донецком направлении, - ISW

Российские войска в конце весны или в начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны (ISW).

Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

При этом украинские власти недавно предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.

Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

В отчете говорится, что Вооруженные сили Украины, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.