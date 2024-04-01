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РФ в конце весны может начать масштабное наступление на Донецком направлении, - ISW

Понедельник 01 апреля 2024 09:05
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РФ в конце весны может начать масштабное наступление на Донецком направлении, - ISW Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска в конце весны или в начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны (ISW).

Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

При этом украинские власти недавно предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.

Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

В отчете говорится, что Вооруженные сили Украины, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками

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