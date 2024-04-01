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Почему РФ забрасывает Харьков бомбами и означает ли это подготовку к наступлению? Ответ эксперта

Понедельник 01 апреля 2024 21:48
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Почему РФ забрасывает Харьков бомбами и означает ли это подготовку к наступлению? Ответ эксперта Иллюстративное фото: эксперт рассказал, готовит ли Россия наступление на Харьков (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Кава
Эксперт: Александр Коваленко

Российская Федерация может готовить новое большое наступление. В частности, оккупанты могут попытаться захватить Харьков и область.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Украина в обороне. Что происходит на фронте и есть ли сигналы о новом наступлении РФ".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что россияне при повторной попытке захватить Харьков столкнутся с роковыми последствиями. Он напомнил, что Украина имеет положительный опыт в увольнении Харьковской области.

В то же время, военный эксперт Александр Коваленко исключает российское наступление на Харьков. По его мнению, сейчас у России нет необходимых ресурсов, чтобы повторно попытаться захватить город.

"А по ударам бомбами, то это, как говорят "обычный рашизм", террор против гражданского населения. Цель - оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру", - отметил он.

По его мнению, сигналом для нового наступления РФ станет перегруппировка войск и возобновление боеспособности подразделений. Сегодня условий для начала наступательных действий отсутствуют, объясняет эксперт.

Наступление РФ

Аналитики ISW заявили, что российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

При этом они считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных ресурсов и планирования.

Ситуация в Харькове и области

Ранее в Харьковской области уже несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Кроме того, около 16:15 в Харькове были слышны взрывы , а глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отмечал, что город и область под вражеским обстрелом.

Из-за своего географического положения Харьков и населенные пункты Харьковской области часто попадают под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по Харькову из систем С-300.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Также россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом неприятеля были жилые дома.

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