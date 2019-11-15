Держбюджет-2020 та нові аудіозаписи у справі MH17: новини за 14 листопада

Рада прийняла держбюджет-2020

Верховна рада України на пленарному засіданні 14 листопада прийняла закон про держбюджет-2020 у цілому. Відповідне рішення підтримали 280 нардепів.

РБК-Україна наводить основні показники головного фінансового документа на наступний рік.

Справа MH17: слідство оприлюднило нову розмову бойовиків

Міжнародна слідча група (JIT) оприлюднила записи розмови одного з бойовиків з невстановленою особою на початку липня 2014 року, незадовго до катастрофи рейсу MH17.

Так, JIT оприлюднила розмову бойовика, який представився "комендантом Макіївки", з неідентифікованою особою, вищою за статусом. Невстановлена особа повідомила бойовику, що "сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії - ред.), і всіх місцевиї польових командирів викидають з підрозділів".

Онищенко екстрадують з Іспанії в Україну в грудні

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка повинні екстрадувати в Україну з Іспанії, де він переховується від слідства. Про це повідомив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає РБК-Україна. За його словами, Онищенко програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію в Україну.

Також заарештовані гроші Онищенко на рахунку в естонському банку.

Путін запропонував розвести війська по всій лінії зіткнення на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував розвести війська вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Про це він заявив під час виступу за підсумками саміту БРІКС.

За словами російського президента, необхідно розвести війська вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. Путін наголосив, що здійснити розведення військ на всій лінії розмежування треба якнайшвидше.

Пристайко допускає вихід України з мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Міністр зазначив, що таке рішення може бути прийнято, якщо цей процес "буде йти нескінченно". Він додав, що перший крок до такого рішення може бути зроблений після нормандського саміту.

Трамп показав республіканцям стенограму першої розмови з Зеленським, - CNN

Президент США Дональд Трамп показав сенаторам Республіканської партії стенограму першої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Таку інформацію американському телеканалу CNN повідомив республіканець сенатор Кевін Крамер.

Крамер назвав розшифровку "короткою", що складається приблизно з однієї сторінки "реального тексту". Він охарактеризував зміст дзвінка наступним чином: "Трамп: "Вітаю, ви провели відмінну кампанію". Зеленський: "О, дякую, пане президент, я з нетерпінням чекаю співпраці з вами", - цитує CNN слова сенатора.

Росія влітку відпрацьовувала ракетний удар по Одесі, - командувач ВМС

Командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа нанесення ракетного удару по Одесі. За його словами, російські літаки провели провокаційні навчання 10 липня. Військові РФ здійснили умовний пуск в 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

Воронченко також повідомив, що за 5 років аннексиии Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи.

У ГПУ назвали причини затримання чоловіка нардепа Скороход

Генеральна прокуратура України (ГПУ) назвала причини затримання чоловіка нардепа від "Слуги народу" Ганни Скороход Олексія Алякіна.

Так, у зв'язку з висловлюванням Скороход про те, що її чоловік був затриманий через її позицію під час голосування за законопроект про ринок землі, в ГПУ дали роз'яснення, та нагадали, що Алякіна вже затримували в серпні 2018 року. Зокрема, повідомляється, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Вдарять міцні морози: синоптики приголомшили прогнозом на зиму

Погода в Україні взимку 2019-2020 буде досить примхливою. Синоптики вважають, що відлиги з дощами та мокрим снігом будуть чергуватися з сильними морозами.

За прогнозами фахівців, грудень видасться досить м'яким зимовим місяцем, який продовжить тенденцію аномальної осені 2019. А ось на початку січня можуть вдарити міцні морози.