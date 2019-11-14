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Онищенко екстрадують з Іспанії в Україну в грудні

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 10:59
Онищенко екстрадують з Іспанії в Україну в грудні
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Онищенко програв усі суди в Іспанії

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка повинні екстрадувати в Україну з Іспанії, де він переховується від слідства. Про це повідомив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає РБК-Україна.

За його словами, Онищенко програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію в Україну.

"Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії - і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем. Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, що ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", - сказав Ситник.

Зазначимо, сам Онищенко на своїй сторінці в Facebook заявив, що його екстрадиція можлива лише після відповідного рішення уряду Іспанії.

"У вирішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати тільки за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд по екстрадиції в березні 2017 року і три роки Кабмін так нічого і не підписав", - повідомив Онищенко.

Нагадаємо, в лютому 2019 року до суду було направлено обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації "газової схеми".

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці серпня НАБУ завершило розслідування у відношенні матері Онищенко у рамках "газової справи". Її підозрюють в участі у розкраданні коштів під час видобутку й продажу газу. До цього, в липні, матір екс-нардепа затримали в аеропорту "Бориспіль".

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