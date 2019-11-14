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Трамп показав республіканцям стенограму першої розмови з Зеленським, - CNN

Новини » Політика     14.11.2019 - 22:50
Трамп показав республіканцям стенограму першої розмови з Зеленським, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Один із сенаторів зазначив, що стенограма дуже коротка

Президент США Дональд Трамп показав сенаторам Республіканської партії стенограму першої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це передає CNN.

Таку інформацію американському телеканалу повідомив республіканець сенатор Кевін Крамер. Він сказав, що разом з сенатором партії Тедом Крузом, Майком Ензі, Стівом Дейнсом, Деб Фішер і Беном Сассом були серед тих, хто був присутній сьогодні, 14 листопада, на зустрічі з президентом у Білому домі.

Трамп посилався на дзвінок "кілька разів", - сказав Крамер, а потім запитав сенаторів, чи вони хочуть побачити його. Крамер назвав розшифровку "короткою", що складається приблизно з однієї сторінки "реального тексту". Він охарактеризував зміст дзвінка наступним чином:

"Трамп: "Вітаю, ви провели відмінну кампанію". Зеленський: "О, дякую, пане президент, я з нетерпінням чекаю співпраці з вами", - цитує CNN слова сенатора.

Він також сказав, що в цьому тексті не згадувалося про допомогу чи підтримку України з боку США.

Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів із Зеленським. Трамп говорив про телефонній розмові з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах.

Як відомо, Трамп всього провів два телефонні розмови з Зеленським. Стеннограмма липневого розмови була опублікована раніше.

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