Росія влітку відпрацьовувала ракетний удар по Одесі, - командувач ВМС

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

За його словами, у постійній готовності до вторгнення в Україну перебувають 28-30 батальйонних тактичних груп

Командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа нанесення ракетного удару по Одесі. Про це він розповів на третій міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону, повідомляє "Думська".

За його словами, російські літаки провели провокаційні навчання 10 липня. Військові РФ здійснили умовний пуск в 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

Воронченко також повідомив, що за 5 років аннексиии Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи.

"За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на відстані 240 км", - сказав він.

Крім того, РФ регулярно випробовує новітні зразки озброєння, зокрема нещодавно проводилися запуски ракети-торпеди.

"У постійній готовності до вторгнення в Україну знаходиться 28-30 батальйонних тактичних груп", - зазначив Воронченко.

Він також підкреслив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою. Через блокування руху суден у Керченській протоці тільки за цей рік порти Маріуполя і Бердянська втратили 43% доходів.

Нагадаємо, в кінці жовтня російський літак порушив кордон Естонії. У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії був викликаний посол Росії, якому була вручена відповідна нота.

Також РБК-Україна писало, що винищувачі бельгійських військово-повітряних сил перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 Blackjack у повітряному просторі НАТО.