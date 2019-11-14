Суд заарештував півмільйона євро Онищенка

Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Заарештовано гроші Онищенка на рахунку в естонському банку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував півмільйона євро колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, що напередодні в суді пройшло засідання по "газовій справі", в якій обвинуваченими проходять Онищенко та його фінансовий директор. На суді прокурор САП попросив заарештувати гроші колишнього нардепа на рахунках в Естонії та Росії.

"Як було встановлено слідством, 20 вересня 2019 колишній депутат провів операцію з переведення зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 000 євро", - йдеться в повідомленні.

Суд задовольнив клопотання в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Онищенка екстрадують в Україну у грудні. За його словами, колишній народний депутат програв суди в Іспанії та не отримав політичний притулок. Сам Онищенко на своїй сторінці в Facebook заявив, що його екстрадиція можлива лише після відповідного рішення уряду Іспанії.

Зазначимо, в серпні Онищенко заявляв про плани повернутися до України.