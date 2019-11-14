Путін запропонував розвести війська по всій лінії зіткнення на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що розведення потрібно здійснити якомога швидше

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував розвести війська вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Про це він заявив під час виступу за підсумками саміту БРІКС.

За словами російського президента, необхідно розвести війська вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. Путін наголосив, що здійснити розведення військ на всій лінії розмежування треба якнайшвидше.

"Розумієте, по всій лінії треба розвести (війська - ред.), так, щоби хоча б гармати не стріляли, щоби люди не гинули. Це точно треба зробити і якомога швидше", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, раніше спостерігачі СММ ОБСЄ підтвердили завершення процесу розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське на Донбасі. У середу, 13 листопада, місія ОБСЄ отримала повідомлення про завершення розведення від українського МЗС та представників незаконних збройних формувань.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати привітали завершення розведення сил в районі Петрівського на Донбасі. Крім того, в американському посольстві закликали Москву до співпраці з Києвом для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України.