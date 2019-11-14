Рада прийняла держбюджет-2020

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Держбюджет-2020 прийнято в другому читанні і в цілому

Верховна рада України на пленарному засіданні 14 листопада прийняла закон про держбюджет-2020 у цілому. Відповідне рішення підтримали 280 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Після виступів представників фракцій, більшість яких виступили проти законопроекту, документ був прийнятий.

"За - 280. Рішення прийнято, бюджет прийнято", - оголосив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Після схвалення законопроекту про бюджет-2020 в цілому президент України Володимир Зеленський повинен підписати його протягом 15 днів.

Основні показники

Доходи бюджету-2020 визначені в сумі 1,09 трлн гривень, витрати - 1,18 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на позначці 94,275 млрд гривень.

Законом визначено на 31 грудня 2020 граничний обсяг держборгу в сумі 2,045 трлн гривень і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318 млрд гривень.

Прожитковий мінімум в 2020 році встановлено з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Відзначимо, перед голосуванням за проект бюджету-2020 народні депутати підтримали правку до Бюджетного кодексу, згідно з якою акцизний податок з палива в наступному році залишиться на місцях. Таким чином, в Дорожній фонд мільярдні збори йтимуть безпосередньо тільки з 2021 року. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень.

В цілому ж з остаточної редакції закону про зміни до Бюджетного кодексу виключили скорочення обсягу Фонду регіонального розвитку і нові положення по залишкам коштів спеціального фонду бюджету. У той же час внесено зміни для виплат соціальної допомоги безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів.