Справа MH17: слідство оприлюднило нову розмову бойовиків

Фото: на місці катастрофі рейсу MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Слідчі оприлюднили розмову бойовика з неідентифікованою особою

Міжнародна слідча група (JIT) оприлюднила записи розмови одного з бойовиків з невстановленою особою на початку липня 2014 року, незадовго до катастрофи рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал слідства.

Так, JIT оприлюднила розмову бойовика, який представився "комендантом Макіївки", з неідентифікованою особою, вищою за статусом. Невстановлена особа повідомила бойовику, що "сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії - ред.), і всіх місцевиї польових командирів викидають з підрозділів".

Крім того, ця ж невстановлена особа вказувала бойовику, що він буде "підкорятися міністру оборони "ДНР" Стрєлкову (Ігор Гіркін - ред.), а головнокомандувачем буде (Олександр - ред.) Бородай". Він уточнив, що Гіркін буде безпосередньо підпорядкований Бородаю.

Увага на записі присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, раніше в міжнародній групі журналістів-розслідувачів Bellingcat заявляли, що у справі про катастрофу рейсу MH17 можуть з'явитися нові підозрювані. У Bellingcat відзначали, що вони добре обізнані, яка саме структура привела до катастрофи МН17.

Як відомо, малайзійський рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.