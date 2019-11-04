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Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу

Новини » Спорт     04.11.2019 - 22:12
Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу
Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com/olympicua)

Вона єдиною серед претенденток завоювала медаль в Досі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Про це повідомляється на сайті організації.

Раніше Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок.

Суперницями Магучіх стали бігунка Брітані Андерсон з Ямайки, бігунка на середні дистанції Лемлі Хаїлу з Ефіопії, що спеціалізується на спортивній ходьбі Гленда Морехон з Еквадору, а також американська бігунка Шакаррі Робертсон.

Українка єдина серед претенденток є призером чемпіонату світу. На змаганнях в Катарі українка встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра і завоювала срібну медаль.

Ім'я переможниці буде названо 23 листопада в Монако на церемонії ІААФ World Athletics Awards.

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