Українка Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу

Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com/olympicua)

Вона єдиною серед претенденток завоювала медаль в Досі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Про це повідомляється на сайті організації.

Раніше Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок.

Суперницями Магучіх стали бігунка Брітані Андерсон з Ямайки, бігунка на середні дистанції Лемлі Хаїлу з Ефіопії, що спеціалізується на спортивній ходьбі Гленда Морехон з Еквадору, а також американська бігунка Шакаррі Робертсон.

#AthleticsAwards announcement



Five finalists for the 2019 Female Rising Star Award have been announced, recognising 2019's best U20 athletes



:https://t.co/K1V4XH27P6 pic.twitter.com/2hUhoFWVXc — IAAF (@iaaforg) November 4, 2019

Українка єдина серед претенденток є призером чемпіонату світу. На змаганнях в Катарі українка встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра і завоювала срібну медаль.

Ім'я переможниці буде названо 23 листопада в Монако на церемонії ІААФ World Athletics Awards.