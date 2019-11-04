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МЗС України висловило протест через візит депутата РФ Журавльова у Золоте

Новини » Політика     04.11.2019 - 21:42
МЗС України висловило протест через візит депутата РФ Журавльова у Золоте
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційний коментар у зв'язку з візитом Журавльова у Золоте

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата російської Держдуми Олексія Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотом. Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

МЗС повідомили, що візит Журавльова на територію тимчасово окупованій території України в Луганській області був здійснений з порушенням порядку перетину державного кордону України.

"Вважаємо цю поїздку грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України. Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Також в коментарі МЗС зазначив, що Україна звернулася до російської сторони щодо підтвердження факту здійснення згаданої поїздки та наданні роз'яснень щодо мети перебування депутата Держдуми РФ на тимчасово непідконтрольною уряду України на території.

"МЗС України закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство і нагадує, що поїздки офіційних осіб РФ на територію України можуть здійснюватися за згодою української сторони і через відкриті пункти пропуску на російсько-українському державному кордоні", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України відреагували на візит Журавльова у Золоте. За повідомленням Міноборони, депутат Держдуми відвідав Золоте-5, яке не входить в зону розведення сил, а також повідомили, що візит був здійснений з порушенням українського законодавства.

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