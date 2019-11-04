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Розведення сил в Петрівському розпочнеться 8 листопада, - штаб

Новини » Політика     04.11.2019 - 15:01
Розведення сил в Петрівському розпочнеться 8 листопада, - штаб
Фото: Володимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Розведення в Петрівському має розпочатися цього тижня

Розведення сил в Петрівському Донецької області розпочнеться 8 листопада 2019 року. Про це на брифінгу в Краматорську заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розведення сил на ділянці №3 в районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.

"Ми вже направили лист до ОБСЄ. 7 листопада приступаємо, 8 листопада - фактично роводимося, якщо не буде порушено режим тиші", - зазначив Кравченко.

У той же час глава української сторони СЦКК Олександр Борщевський підкреслив, що крайні обстріли були 30 жовтня, тому 7 листопада місія ОБСЄ має верифікувати припинення вогню, після чого 8 листопада о 12:00 розпочнеться розведення.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення в Петрівському завершує виконання умов для саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Відзначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував розведення на цій ділянці на 4 листопада, проте згодом українська сторона переглянула строки через обстріли.

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