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У Росії прокоментували ноту України з вимогою повернути захоплені кораблі

Новини » Політика     04.11.2019 - 20:41
У Росії прокоментували ноту України з вимогою повернути захоплені кораблі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Росії вважають, що Києву доведеться визнати провокацію в Керченській протоці

Російський сенатор з Криму Сергій Цеков вважає, що Україні доведеться визнати провокацію в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, після цього вже можна говорити про майно.

"Україна, наскільки мені відомо, досі публічно не визнала факт провокації, яка була влаштована нею в Керченській протоці. Мені так думається, що саме це слід було б зробити", - заявив він.

Інший сенатор з анексованого Криму Ольга Ковітіді вважає, що Україна використовує кораблі для здійснення політичного демаршу.

"Українська сторона не ставила за мету звільнення моряків і кораблів, Україні потрібен політичний демарш. Україна в черговий раз створює політичну провокацію, не думаючи ні про своє майно, ні про долю своїх людей", - сказала Ковітіді.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом Російська Федерація поверне українські військові кораблі, які вона захопила у Керченській протоці в листопаді 2018 року. За його словами, між РФ і Україною "є взаємодія" і процес повернення кораблів знаходиться на фінальному етапі. Пристайко стверджує, що зараз на фінальному етапі передавання цих кораблів і вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються як раз військово-морським командуванням.

Міністр припустив, що ухвалення остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права про порушення Росією імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів може затягнутися на роки.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку жовтня делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці кораблі українських військово-морських сил.

Білий дім завадив Держдепу США засудити агресію РФ в Керченській протоці, - екс-помічник Волкера Пристайко розповів, коли Росія поверне захоплені кораблі біля Керченської протоки
Новини України Керченский мост
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