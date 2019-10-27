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Українка стала найкращою юною спортсменкою Європи

Новини » Спорт    27.10.2019 - 15:14
Українка стала найкращою юною спортсменкою Європи
Фото: Ярослава Магучіх (uaf.org.ua)

Нагороду отримала українка Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську федерацію з атлетики у Facebook.

Як повідомляється, 18-річна Магучіх завоювала срібну нагороду зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в Досі зі світовим рекордом серед юніорів у 2,04 м.

Під час гала-вечору в рамках 48-ї Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів Магучіх отримала нагороду імені Петра Нуровського, а також грошову премію для навчання та здобуття освіти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Людмила Кіченок у парі зі словенкою Андреєю Клепач стали переможницями Малого підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації в в китайському Чжухаї. У фіналі українсько-словенський дует впевнено переміг лідера посіву китайську пару Чжаосюаня Ян і Іньін Дуань.

Також РБК-Україна писало, що перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася імена своїх суперниць у груповому раунду Підсумкового турніру WTA. Українська тенісистка потрапила в "Пурпурну групу", де зіграють чешка Кароліна Плішкова, румунка Симона Халеп і канадка Бьянка Андрееску.

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