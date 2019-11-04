ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на Гандзюк

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 21:08
Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на Гандзюк
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України відреагував на акцію "Рік без Каті"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це він написав на своїй старничке Telegram.

Зеленський відреагував на акції, присвячені річниці смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю", - написав президент України.

Зеленський пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на Гандзюк

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Києві під Офісом президента проходить акція "Рік без Каті", присвячена пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Крім Києва акції проходять у 40 містах України.

Всеукраїнська акція “Рік без Каті”

Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Зазначимо, на Катерину Гандзюк вчинили напад 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою біля під'їзду будинку в Херсоні. Опіками було вражено більше 30% тіла жінки. Після нападу активістка три місяці провела в лікарнях. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Фото: акція "Рік без Каті" (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вшанував пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, а також зажадав правосуддя у справі про вбивство активістки.

Також повідомлялося, що Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк. Відповідні заяви зробили посольства Франції і Німеччини.

Президент підписав ратифікацію податкової угоди з Малайзією Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з США
Новини України Володимир ЗеленськийКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся