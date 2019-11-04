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Луценко припиняє депутатські повноваження

Новини » Політика     04.11.2019 - 13:27
Луценко припиняє депутатські повноваження
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Ірина Луценко йде з Ради через проблеми зі здоров'ям.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко достроково припиняє свої депутатські повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Зокрема, Луценко зазначила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

"Стан здоров'я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - підкреслила нардеп.

Луценко припиняє депутатські повноваження

Сьогодні стало відомо, що у неї проблеми з серцем. Як повідомив її чоловік і колишній генпрокурор Юрій Луценко у коментарі в Facebook, з цієї причини він повернувся до України.

Відзначимо, Ірина Луценко пройшла до парламенту нинішнього скликання за списком партії "Європейська солідарність". У списку вона займала 15 місце.

Ірина Луценко була народним депутатом з грудня 2012 року, пройшовши до парламенту під 18-м номером у списку ВО "Батьківщина". Займала посади заступника голови комітету, голови підкомітету з питань гендерної рівності комітету Ради з питань прав людини.

З 27 січня 2015 року було нардепом 8-го скликання від партії "Блок Петра Порошенка", № 70 в списку. Займала посаду голови підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов'язань. Пізніше стала представником президента Петра Порошенка в Раді.

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