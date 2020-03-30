Голови МОЗ та Мінфіну подали у відставку, а Зеленський заявив про можливий дефолт: новини за вихідні

В Україні зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, глави МОЗ та Мінфіну подали у відставку, президент Володимир Зеленський заявив про можливий дефолт. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 28-29 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні число інфікованих коронавірусом перевищило 470

В Україні зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідження. Шестеро людина вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Глави МОЗ та Мінфіну подали у відставку, - Геращенко

Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, наразі відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

В "Слузі народу" підтвердили, що Уманський та Ємець написали заяви про відставку.

Зеленський призначив начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави.

Також Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.

Без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує дефолт, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Також президент повідомив, що Україні не вдасться обійтися без скорочення державного бюджету.

В Україну прибув другий рейс з медичним інвентарем з Китаю

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" вчора, 29 березня, прибув другий літак з Китаю, який доставив в Україну нову партію медичних засобів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на сторінці в Facebook.

За словами Тимошенка, на борту літака знаходяться 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч захисних костюмів, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби індивідуального захисту. Засоби захисту передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.

В Україні не будуть госпіталізувати хворих з легкою формою COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати. Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

У ще одного нардепа підтвердили коронавірус

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса підтвердили захворювання на коронавірус. Про це повідомила перший заступник глави фракції Євгенія Кравчук Facebook. Вона зазначила, що Ватрас зараз знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні. l

Раніше про захворювання COVID-19 повідомила також народний депутат Анна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у депутатки зник нюх.

Принцеса Іспанії померла від коронавірусу

Принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза померла від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EHA News.

Наголошується, що це перша жертва пандемії коронавірусу серед членів королівських родин Європи. Принцеса померла у віці 86 років.

З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві

Україна повністю закрила кордони з 27 березня, щоб зупинити пандемію коронавіруса. Центральний залізничний вокзал перестав приймати і відправляти пасажирів через карантин і режим надзвичайної ситуації. Колись жваве місце перетворилося у справжню пустелю.

В мережі опублікували апокаліптичні фото спорожнілого вокзалу в Києві.