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В "Слузі народу" підтвердили що Уманський та Ємець написали заяви про відставку

Новини » Політика     29.03.2020 - 22:52
В "Слузі народу" підтвердили що Уманський та Ємець написали заяви про відставку
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

В "Слузі народу" зазначили, що на порядку денному є три кадрових питання по міністрам

В "Слузі народу" підтвердили що голова Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський написали заяви про відставку. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що на порядку денному є три кадрових питання по міністрам.

"Є на порядку денному три кадрових питання. Це три міністри. Дивіться, вони написали за власним бажанням. Якщо люди бачать, що вони далі не можуть допомагати команді в тому темпі, в якому команда працює, або в них інший погляд на справи, то вони вправі написати заяву. Ми вправі її розглянути і задовольнити", - заявив Корнієнко.

За його словами, якщо є можливість зібрати депутатів і проголосувати кадрові рішення, треба це робити негайно.

"Це Міністерство фінансів, адже це перемовини з МВФ; це Міністерство енергетики. Адже в нас почалась надзвичайна ситуація в енергетиці через карантин, через те, що не працює промисловість. В нас переробляється багато електроенергії. Ну і медицина. Треба терміново прийняти ці кадрові рішення", - додав він.

На цьому тижні повідомлялсь, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вирішив подати у відставку. Однак цю інформацію спростували у МОЗ, наголосивши, що відомство продовжує працювати у посиленому режимі.

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Новини України отставкаІлля ЄмецьСлуга народа
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