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Глави МОЗ та Мінфіну подали у відставку, - Геращенко

Новини » Політика     29.03.2020 - 21:28
Глави МОЗ та Мінфіну подали у відставку, - Геращенко
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Наразі відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики, охорони здоров‘я та фінансів

Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, наразі відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком

"Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку - в розпал коронавірусу. На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на народних депутатів повідомляло, що на позачерговому засіданні Верховна рада може розглянути кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Мова йде про призначення міністра культури та зміну очільників МОЗ та Міненергетики.

До цього деякі нардепи повідомляли, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вирішив подати у відставку. Однак цю інформацію спростували у МОЗ, наголосивши, що відомство продовжує працювати у посиленому режимі.

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Новини України Міністерство фінансів УкраїниМінстерство охорони здоров'я УкраїниотставкаІлля Ємець
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