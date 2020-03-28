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З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 13:19
З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було
Вокзал в Києві (фото: РБК-Україна)

Після введення карантину в Україні з 27 березня були закриті всі кордони

Україна повністю закрила кордони з 27 березня, щоб зупинити пандемію коронавіруса. Центральний залізничний вокзал перестав приймати і відправляти пасажирів через карантин і режим надзвичайної ситуації. Колись жваве місце перетворилося у справжню пустелю.

В мережі опублікували апокаліптичні фото спорожнілого вокзалу в Києві. У мережі Facebook знімки опублікував користувач з ніком Кев Ратиборович.

На знімках видно порожні виходи з метро "Вокзальна", де зазвичай в годину пік шикуються величезні черги. Вхід у Центральний вокзал опечатаний.

З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було

З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було

Вокзал у Києві після закриття кордонів (фото: facebook.com)

Лише зрідка по підземних переходах проходять люди. Всі торгові точки закриті, місцями валяється сміття.

З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не булоЗ'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не булоЗ'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не булоЗ'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було

Переходи біля вокзалу в Києві спорожніли (фото: facebook.com)

На залізничних коліях можна зрідка помітити працівників вокзалу. Немає звичного шуму і запаху вокзалу.

З'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не булоЗ'явилися апокаліптичні фото порожнього вокзалу в Києві: такого ще не було

Вокзал Києва зупинився через карантин (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що режим надзвичайної ситуації в Україні був введений до 24 квітня. Така ж дата продовження карантину в країні. Але в уряді не виключають, що дати обмежувальних заходів можуть або продовжити, або скоротити. Все залежить від поширення COVID-19 у світі і країні.

Раніше в мережі з'явився документ, в якому сказано, як будуть працювати контрольно-пропускні пункти в Києві в разі повного закриття столиці.

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