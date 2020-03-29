Зеленський: повністю обійтися без скорочення держбюджету нам не вдасться

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Секвестр держбюджету був істотно перероблений

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не вдасться обійтися без скорочення державного бюджету. Про це він повідомив у своєму відео зверненні.

За словами президента, секвестр держбюджету був істотно перероблений.

"Зараз завдяки спільній роботі уряду, парламенту та Офісу президента він був істотно перероблений. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів, а також членів наглядових рад та керівництва держпідприємств. Жодної гривні не буде зрізано за витратами на армію й оборону України. Буде збільшено виплати лікарям, які борються з коронавірусом. Тому їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій ", - зазначив президент.

При цьому він додав, що після закінчення карантину всі витрати будуть повернуті.

"Максимально, як це можливо, уряд зберіг витрати на культуру, освіту та спорт. Далеко не все вдалося зберегти, це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення витрати будуть повернуті".

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставивши 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж вже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю за наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів. Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижню Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях розібрали. Тепер – черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ві слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особини, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга зверни його. Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Дорогі громадяни, продовжуйте лишатися вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час. Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 29 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомляв, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету. Він зазначав, що зміни бюджету передбачають збереження видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту.

Крім того, секвестр державного бюджету обговорювався сьогодні на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського, представників уряду, правоохоронних органів, РНБО та областей. Обговорювали можливість перенаправлення фінансування на запобігання поширенню коронавірусу.

Додамо, що Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру та спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив видатки на діяльність Державної агенції з питань кіно.