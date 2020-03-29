В Україну прибув другий рейс з медичним інвентарем з Китаю

Фото: літак з медичним інвентарем з Китаю (facebook.com / kirill.timoshenko)

Літак розвантажують в аеропорту "Бориспіль"

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 29 березня, прибув другий літак з Китаю, який доставив в Україну нову партію медичних засобів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на сторінці в Facebook.

За словами Тимошенка, на борту літака знаходяться 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч захисних костюмів, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби індивідуального захисту. Засоби захисту передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.

"Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - заявив він.

Опубліковано Kirill Timoshenko Неділя, 29 березня 2020 р.

Крім того, вночі з України до Китаю вилетить ще один літак. А вже наступного тижня в Україну прибудуть два літаки з медичним інвентарем, а сьогодні вночі прибуде борт з тестами на коронавірус.

"Також вночі очікуємо на 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко анонсував другу партію тестів на коронавірус та інших медичних засобів з Китаю. Заступник керівника ОП говорив, що Україна отримає ще 100 тисяч ПЛР тестів на коронавірус.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає ще 100 тисяч ПЛР тестів на коронавірус з Південної Кореї. Також Зеленський анонсував ще одну партію тестів та медичного обладнання з Китаю.