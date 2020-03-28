ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив начальника Генштабу

Новини » Політика     28.03.2020 - 12:51
Зеленський призначив начальника Генштабу
Фото: Сергій Корнійчук (mil.gov.ua)

Начальником Генерального штабу ЗСУ став Сергій Корнійчук

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави.

Відповідно до тексту документу, Корнійчук призначений на посаду 27 березня.

"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук з травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ. У 2014 році призначений начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов’язки начальника Озброєння Збройних Сил України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України. Зазначимо, що розділення посад виконано відповідно до вимог закону про національну безпеку.

Як повідомляло РБК-Україна, ще у лютому міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про намір пришвидшити процес розділення посад головнокомандувача Збройних сил та начальника Генштабу.

МВФ вимагає прийняття законів про банки та про ринок землі, - Зеленський Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту
Новини України Володимир ЗеленськийГенштаб
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся