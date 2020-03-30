Главы Минздрава и Минфина подали в отставку, а Зеленский заявил о возможном дефолте: новости за выходные

В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом , главы Минздрава и Минфина подали в отставку, президент Владимир Зеленский заявил о возможном дефолте. Подробнее о том, что произошло на выходных, 28-29 марта, - в материале РБК-Украина
В Украине число инфицированных коронавирусом превысило 470
В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Шесть человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Главы Минздрава и Минфина подали в отставку
Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко
В "Слуге народа" подтвердили, что Уманский и Емец написали заявления об отставке.
Зеленский назначил начальника Генштаба
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Также Зеленский также назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Также президент сообщил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета.
В Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая
В международный аэропорт "Борисполь" вчера, 29 марта, прибыл второй самолет из Китая, который доставил в Украину новую партию медицинских средств. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.
По словам Тимошенко, на борту самолета находятся 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Средства защиты передадут врачам, правоохранителям и военным.
В Украине не будут госпитализировать заболевших с легкой формой COVID-19, - Ляшко
Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки", из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать. Об этом на брифинге 29 марта сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, больные, которые переносят коронавирус в легкой форме, должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.
У еще одного нардепа подтвердили коронавирус
У народного депутата от фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщила первый заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.
Она отметила, что Ватрас сейчас находится в Хмельницкой инфекционной больнице.
Ранее о заболевании COVID-19 сообщила также народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло обоняние.
Принцесса Испании умерла от коронавируса
Принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза умерла от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EHA News.
Отмечается, что это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы. Принцесса умерла в возрасте 86 лет.
Появились апокалиптические фото пустого вокзала в Киеве
Украина полностью закрыла границы с 27 марта, чтобы остановить пандемию коронавируса. Центральный железнодорожный вокзал перестал принимать и отправлять пассажиров из-за карантина и режима чрезвычайной ситуации. Когда-то оживленное место превратилось в настоящую пустыню.
В сети опубликовали апокалиптические фото опустевшего вокзала в Киеве.