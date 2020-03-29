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Без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує дефолт, - Зеленський

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 20:18
Без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує дефолт, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У понеділок має відбутися позачергове засідання Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

При цьому він зазначив, що завтра має відбутися позачергове засідання Верховної ради.

"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи. Перший - ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 мільярдів доларів. Другий шлях - провал цих законів. Після - занепад економіки і навіть загроза дефолту", - зауважив Зеленський.

"Останні тижні Офіс Президента і Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми з урядом свій шлях обрали. Тепер - черга за народними депутатами.Вся відповідальність лягає на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви будете у масках люди зрозуміють хто ви. Оберіть завтра правильний шлях, - додав президент..

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Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 29 березня 2020 р.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

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