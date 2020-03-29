Без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує дефолт, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У понеділок має відбутися позачергове засідання Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

При цьому він зазначив, що завтра має відбутися позачергове засідання Верховної ради.

"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи. Перший - ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 мільярдів доларів. Другий шлях - провал цих законів. Після - занепад економіки і навіть загроза дефолту", - зауважив Зеленський.

"Останні тижні Офіс Президента і Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми з урядом свій шлях обрали. Тепер - черга за народними депутатами.Вся відповідальність лягає на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви будете у масках люди зрозуміють хто ви. Оберіть завтра правильний шлях, - додав президент..

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч... Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 29 березня 2020 р.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.