Фицо хочет возобновления транзита российского газа через Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Кошице.

Поставки электроэнергии и открытые вопросы транзита

"Есть фактом, что у нас разные взгляды относительно транзита газа. Друзьям нужно говорить вещи откровенно. И поэтому является фактом, что Словакия готова предоставлять энергетические поставки в электричестве", - отметил Фицо.

По его словам, Словакия может поставлять определенное количество электроэнергии, которая помогает стабилизировать украинскую энергосистему. В то же время вопрос транзита газа, по мнению Фицо, остается открытым.

"Как я уже говорил, мы не отождествляемся и нет в наших головах окончательно решенного вопроса относительно транзита газа через вашу территорию. Я понимаю, что идет война. С другой стороны - не все аргументы можно принять. Потому что РФ на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе", - сказал он.

Фицо подчеркнул, что в процессе вступления Украины в ЕС важно определить будущее газового транзита через украинскую территорию: "Можно ли его можно будет использовать или нет? Война закончится, и мы молимся, чтобы это произошло как можно скорее. И мы, как друзья, хотим говорить откровенно, потому что наши взгляды не всегда совпадают".

Словакия хочет быть "добрым соседом" Украины

Обращаясь к Свириденко, премьер Словакии отметил.

"Я хочу, чтобы вы, госпожа премьер-министр, меня правильно поняли. Почему мы с одной стороны используем инфраструктуру на поставку газа в Украину и нельзя ее же использовать для транзита в Словацкую Республику? Не надо напоминать, что словацкий бюджет теряет 500-600 млн евро ежегодно", - сказал Фицо.

В конце он добавил, что Братислава готова к конструктивному сотрудничеству с Киевом:

"Уважаемая госпожа премьер-министр, правительство Словакии готово сотрудничать с вами как добрый сосед. Мы хотим быть добрым соседом".