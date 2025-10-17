Фицо хочет возобновления транзита российского газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности своей страны обсуждать вопрос возобновления транзита российского газа через территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Кошице.
Поставки электроэнергии и открытые вопросы транзита
"Есть фактом, что у нас разные взгляды относительно транзита газа. Друзьям нужно говорить вещи откровенно. И поэтому является фактом, что Словакия готова предоставлять энергетические поставки в электричестве", - отметил Фицо.
По его словам, Словакия может поставлять определенное количество электроэнергии, которая помогает стабилизировать украинскую энергосистему. В то же время вопрос транзита газа, по мнению Фицо, остается открытым.
"Как я уже говорил, мы не отождествляемся и нет в наших головах окончательно решенного вопроса относительно транзита газа через вашу территорию. Я понимаю, что идет война. С другой стороны - не все аргументы можно принять. Потому что РФ на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе", - сказал он.
Фицо подчеркнул, что в процессе вступления Украины в ЕС важно определить будущее газового транзита через украинскую территорию: "Можно ли его можно будет использовать или нет? Война закончится, и мы молимся, чтобы это произошло как можно скорее. И мы, как друзья, хотим говорить откровенно, потому что наши взгляды не всегда совпадают".
Словакия хочет быть "добрым соседом" Украины
Обращаясь к Свириденко, премьер Словакии отметил.
"Я хочу, чтобы вы, госпожа премьер-министр, меня правильно поняли. Почему мы с одной стороны используем инфраструктуру на поставку газа в Украину и нельзя ее же использовать для транзита в Словацкую Республику? Не надо напоминать, что словацкий бюджет теряет 500-600 млн евро ежегодно", - сказал Фицо.
В конце он добавил, что Братислава готова к конструктивному сотрудничеству с Киевом:
"Уважаемая госпожа премьер-министр, правительство Словакии готово сотрудничать с вами как добрый сосед. Мы хотим быть добрым соседом".
Встреча Свириденко и Фицо
Напомним, в пятницу, 17 октября, в Словакии стартовали консультации украинского и словацкого правительств.
Во время переговоров с украинским премьером Юлией Свириденко Фицо выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но не в НАТО.
Стоит добавить, что переговоры проводили в Кошице - втором по величине городе Словакии, который расположен на востоке страны. Население города составляет около 225 тысяч человек.
Транзит газа из России
Напомним, 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины был прекращен, поскольку завершил действие контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", который был подписан в 2019 году. Киев не продлил соглашение из-за агрессии РФ.
Поставки топлива в Словакию, Венгрию и Австрию через украинскую газотранспортную систему были остановлены.