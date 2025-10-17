ua en ru
Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования, - Сибига

Пятница 17 октября 2025 17:30
Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тысяч евро.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Я проинформировал словацкого коллегу о последних атаках России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданское население. И я благодарен ему за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро", - рассказал Сибига.

По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых регионах на двусторонней основе.

"Я также поблагодарил Словакию за предоставление отдыха и летних каникул украинским детям", - добавил министр.

Встреча Украины и Словакии

Напомним, в пятницу, 17 октября, стартовали консультации правительств Украины и Словакии. Переговоры проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии.

Во время встречи премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

В частности, Фицо заявил о готовности своей страны обсуждать возобновление транзита российского газа через территорию Украины.

При этом он неожиданно выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но уточнил, что не поддерживает членство Украины в НАТО.

Словацкий премьер подчеркнул, что "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты", а сам факт проведения консультаций является важным сигналом для дальнейшего сотрудничества.

Кроме энергетики, стороны обсуждали развитие оборонной промышленности, восстановление Украины, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и образования.

МИД Украины Андрей Сибига Помощь Украине
