Главная » Новости » Политика

Переговоры Свириденко и Фицо стартовали в Словакии: первые детали

Пятница 17 октября 2025 13:41
Переговоры Свириденко и Фицо стартовали в Словакии: первые детали Фото: Юлия Свириденко и Роберт Фицо (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 17 октября, стартовали совместные переговоры премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы правительства Словакии Роберта Фицо. Переговоры проводят в словацком Кошице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Кабинета министров и Юлию Свириденко в Telegram.

"Продолжаются совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики в Кошице. Благодарна премьеру Роберту Фицо за прием. Продолжаем конструктивный украинско-словацкий диалог и сотрудничество на практических уровнях", - говорится в сообщении премьера.

Свириденко отметила, что ключевыми темами обсуждений являются усиление давления на российского агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство.

"Это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость", - подчеркнула она.

Как отметил Фицо, "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты".

По его словам, сам факт проведения этих консультаций является важным сигналом.

"Правительство Словацкой Республики поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Наш приоритет - окончание войны и прекращение эскалации", - добавил он.

Фото: Свириденко и Фицо начали консультации в Словакии (t.me/svyrydenkoy)

Напомним, РБК-Украина уже сегодня сообщало о запланированных переговорах премьер-министра Украины Юлии Свириденко и Роберта Фицо.

