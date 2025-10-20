ua en ru
Зеленский анонсировал энергетические договоренности со Словакией

Украина, Понедельник 20 октября 2025 20:34
Зеленский анонсировал энергетические договоренности со Словакией Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях Украины и Словакии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения, опубликованного в Telegram.

"На докладе была премьер-министр Украины Юлия Свириденко - тоже по энергетическим вопросам. Хорошие договоренности со Словакией после визита премьер-министра Украины. Я благодарен за это", - сказал Зеленский.

Стоит заметить, о каких именно договоренностях идет речь - он не уточнил. Однако ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Встреча Свириденко и Фицо

Тогда Свириденко рассказала, что ключевыми темами обсуждений были усиление давления на российского агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство.

А вот премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности своей страны обсуждать вопрос возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

А вот министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тысяч евро. По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых регионах на двусторонней основе.

Переговоры Свириденко и Фицо проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии на востоке страны, где проживает около 225 тысяч человек.

Впоследствии Свириденко рассказала, что Украина предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа.

Напомним, что сам Зеленский ранее сообщил, что уже в октябре Киев предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. По его словам, речь идет о совместных решениях, которые станут альтернативой российскому газу и нефти.

