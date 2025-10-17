Свириденко и Фицо проведут переговоры в Словакии: что известно
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава правительства Словакии Роберт Фицо сегодня поведут совместные переговоры в Кошице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.SK.
"Совместные переговоры правительств Словакии и Украины приносят хорошие результаты", - заявил премьер-министр Роберт Фицо, который также высоко оценил конструктивный диалог с предыдущим премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
По данным издания, в Кошице запланирован ряд двусторонних консультаций, в частности министров иностранных дел, а также министерская встреча, посвященная трансграничному сотрудничеству и транспортным связям, и сотрудничеству в энергетической сфере.
В ходе консультаций также будут рассмотрены вопросы оборонной промышленности, восстановления Украины, интеграции в ЕС, сельского хозяйства и образования.
Делегации встретятся в Кошице - втором по величине городе Словакии, который расположен на востоке страны. Население города составляет около 225 тысяч человек.
Встреча Зеленского и Фицо
Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился со словацким премьером в Ужгороде.
Зеленский по итогам встречи со словацким премьером отметил, что был обсужден ряд важных и ключевых тем, среди них - перспективы вступления Украины в Евросоюз.
Также в ходе встречи премьер-министр Словакии объяснил, что его риторика и действия не направлены против Украины, поскольку он защищает интересы своей страны. А относительно того, что премьер и украинский лидер имеют разные точки зрения на разные вопросы - "такая жизнь".