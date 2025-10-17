Свириденко раскрыла альтернативу по газу и нефти из РФ для Словакии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко во время встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

"Мы можем технически синхронизировать наши системы, чтобы обеспечить Словакию от любых рисков и создать региональный энергетический хаб. Я надеюсь, что у нас будет возможность это обсудить", - отметила Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в октябре Киев предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. По его словам, речь идет о совместных решениях, которые станут альтернативой российскому газу и нефти.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к конструктивным и партнерским отношениям со всеми странами ЕС и НАТО, в частности со Словакией.