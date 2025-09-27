Украина предложит Словакии альтернативы по российским газу и нефти, - Зеленский

Украина уже в октябре предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. В частности, речь идет об альтернативе российским газу и нефти.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в нормальных отношениях со всеми партнерами в ЕС и представителями НАТО. И Словакия - является одной из таких стран.

В частности, Украина готова помочь Братиславе в альтернативных поставках газа и нефти, но не из России.

"Я договорился с премьер-министром Фицо. Я не против, а наоборот поддерживаю встречу наших правительств, которая состоится, мне кажется, также в октябре. Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и уже предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если... речь не о российской нефти и российском газе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с Венгрией Украина тоже могла бы говорить, но от Будапешта нет никаких шагов, кроме каких-то сигналов в медиа, которые точно не в поддержку Украины.

Также Зеленский высказался относительно инцидента с дронами-разведчиками со стороны Венгрии.

"Один дрон зафиксирован, есть соответствующее там перемещение. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов на встречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - резюмировал глава государства.