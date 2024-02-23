Гарантии безопасности от Дании и помощь от Британии: новости за 22 февраля

Вчера, 22 февраля 2024 года, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности. А Британия объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ.

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В Дании заявили о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности

Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Срок сделки - 10 лет.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа", - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Соглашение предусматривает, что Дания будет в течение 10 лет поддерживать Украину в военной и других сферах.

Отмечается, что соглашение по безопасности должно способствовать поддержке способности Украины защищаться от России и сдерживать вероятные нападения РФ в будущем.

Ракеты Brimstone и не только. Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Британия вчера, 22 февраля, объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ, в частности, получат противотанковое оружие.

"Я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет "Бримстоун" как дальнейшее усиление защиты Украины", - говорится в заявлении.

По его словам, эти ракеты ранее имели значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские войска отказаться и отступить во время попытки переправы через реку.

Также он добавил, что Великобритания будет обучать дополнительное количество украинских войск вместе с другими союзниками, добавив, что вместе они проведут обучение еще 10 000 человек в первой половине 2024 года.

Столтенберг о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по законным объектам в РФ

Украинские пилоты истребителей F-16 будут иметь право наносить удары по законным военным объектам в России.

Отвечая на вопрос о том, когда Украина сможет развернуть истребители F-16, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сказать это невозможно.

Он подтвердил, что все союзники Украины хотят, чтобы истребители появились в Украине как можно раньше, но отметил, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи и другой обслуживающий персонал - хорошо подготовлены.

"Поэтому, я думаю, мы должны прислушиваться к мнению военных экспертов, когда именно мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем раньше, тем лучше", - заявил он.

По словам Столтенберга, каждый союзник сам будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники придерживаются разной политики.

Но в то же время, отметил генсек, война в Украине - это агрессивная война, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.

Гуменюк подтвердила удар по полигону с оккупантами в Херсонской области

Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону русских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерично завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где собственно и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.

"Работа была проведена достаточно результативно, по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведаем", - добавила пресс-секретарь.

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но отметила, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: дата и темы

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". На нем пройдет пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Основными темами форума станут: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней украинцев.

В ОП сообщили, что также на форуме состоятся панельные дискуссии.

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы.

Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Кабинету министров в случае принятия законопроекта будет поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие, а также обеспечить проведение такой же процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

В Дании анонсировали новый пакет помощи Украине и рассказали, когда ждать F-16

Правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.

Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула, что Дания - одна из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину. По ее словам, Копенгаген потратил 33 миллиарда датских крон на поддержку

"Дания приняла еще один пакет помощи для Украины. Дания посылает очень четкий сигнал о том, что ее поддержка Украины непоколебима", - заявила она.

Фредериксен подчеркнула, что новый пакет помощи Украине будет стоить дорого.

"Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. То же самое касается и ряда других стран. Свобода имеет свою цену", - заявила премьер.

В свою очередь министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что стоимость нового пакета помощи составляет 1,7 миллиарда датских крон (около 247 млн долларов).

Он отметил, что инициатива осуществляется в сотрудничестве с другими союзниками, включая Нидерланды и Чехию. Министр также добавил, что предварительное финансирование военной поддержки выделено до 2028 года.

Комитеты Европарламента дали "добро" на выделение 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали программуфинансовой поддержки Украины UkraineFacility. Речь идет о выделении 50 млрд евро.

"Ключевая бюджетная поддержка Украины была одобрена тремя парламентскими комитетами", - говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Уточняется, что общая мощность Фонда для Украины составляет 50 миллиардов евро для грантов, кредитов и гарантий, что показывает, что "ЕС поддерживает Украину столько, сколько потребуется".

Принятие такого решения подтвердила и депутат Европарламента Виола фон Крамон, отметив, что иностранный комитет Европарламента един в поддержке Украины.

"Мы только что одобрили UkraineFacility, финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. На пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь парламент снова выразит солидарность с Украиной", - добавила она в Twitter.

Зеленский назначил Джапарову постпредом Украины в Вене

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова стала постоянным представителем нашей страны при международных организациях в Вене.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе президента Владимира Зеленского.