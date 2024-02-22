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Россияне обстреляли из "Ураганов" Донецкую область, есть погибший и много раненых

Четверг 22 февраля 2024 19:39
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Россияне обстреляли из "Ураганов" Донецкую область, есть погибший и много раненых Фото: россияне обстреляли из "Ураганов" Донецкую область, есть погибший и много раненых (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне обстреляли Константинопольское Кураховской громады Донецкой области из "Ураганов". В результате ударов погиб человек, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Среди раненых четыре подростка от 12 до 16 лет. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Фото: россияне обстреляли из "Ураганов" Донецкую область, есть погибший и много раненых (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)

Во время обстрела 13 снарядов попали по территории села.

"Повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаем точные последствия обстрела", - добавил Филашкин.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской области.

Также враг сегодня нанес авиаудара по Курахово Донецкой области, в результате чего ранения получили девять человек.

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Война в Украине Донецкая область
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