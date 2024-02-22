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СБУ подтвердила применение Россией ракет КНДР, устанавливаются логистические маршруты

Четверг 22 февраля 2024 12:54
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СБУ подтвердила применение Россией ракет КНДР, устанавливаются логистические маршруты Фото: СБУ подтвердила применение Россией ракет КНДР, устанавливаются логистические маршруты (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала факты воздушных атак России против Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о баллистической ракете типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся в КНДР.

Согласно данным следствия:

  • Россия выпустила по Украине более 20 северокорейских средств поражения;
  • в результате ударов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя. Более ста гражданских получили тяжелые ранения;
  • один из первых фактов применения россиянами баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время ударов против Запорожья;
  • следующий удар враг совершил уже в начале января по многоквартирному дому в Киеве. Тогда же в столице погибли 4 гражданских, еще более 50 - находятся в тяжелом состоянии;
  • россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области. В результате этого погибли 17 гражданских;
  • враг выпустил ракеты КНДР по частным домам Харькова в результате чего погибли три человека. Еще более 60 получили тяжелые ранения.

Фото: СБУ подтвердила применение Россией ракет КНДР, устанавливаются логистические маршруты (t.me/SBUkr)

Все факты использования ракет КНДР документируются в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 - пособничество государству-агрессору;
  • ст. 438 - нарушение законов и обычаев войны.

"Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России", - добавляет СБУ.

КНДР помогает России ракетами

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

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