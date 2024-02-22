Шпионил за кораблями ВСУ возле Николаевского морпорта: СБУ задержала агента РФ
Правоохранители разоблачили в Николаевской области информатора спецслужб РФ. Мужчина собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам", - отмечают в ведомстве.
Также мужчину интересовали координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе привлеченных к боевым операциям на левобережье Херсонской области.
Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины.
В результате контрдиверсионных мер правоохранителей российского информатора разоблачили на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности.
Это позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ, а также задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его в собственном доме.
Завербовали сторонника войны
Предателем оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года.
В поле зрения окупантов мужчина попал из-за своих неоднократных сообщений в поддержку агрессивной войны против Украины.
После отработки вражеских задач фигурант "отчитывался" в мессенджере представителю одной из российских спецслужб.
Обыски и подозрение
Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора.
В настоящее время ему сообщено о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Фото: задержание агента РФ в Николаевской области (t.me/SBUkr)
Выявление оккупантов и предателей
Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.
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