Галущенко отстранен от должности министра юстиции

По ее словам, соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабинета министров, которое состоялось сегодня утром.

Свириденко сообщила, что исполнение обязанностей министра возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

"Сегодня провели внеочередное заседание Правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Обязанности министра временно будет исполнять Людмила Сугак", - заявила премьер.

Что известно о Галущенко

Герман Галущенко имеет длительный опыт работы в государственном секторе. Он работал в прокуратуре и Министерстве иностранных дел Украины, занимал должности заместителя руководителя департамента в Секретариате (Администрации) президента и руководил департаментом судебной работы в Министерстве юстиции.

В 2013-2014 годах Галущенко исполнял обязанности исполнительного директора по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом", а с мая 2020-го по апрель 2021 года занимал должность вице-президента компании.

Наряду с государственной службой он преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, где работает доцентом соответствующей кафедры.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля 2025 года и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко оставил энергетическое ведомство и возглавил Министерство юстиции Украины.

Подробно о том, что известно о Галущенко - читайте в материале РБК-Украина.