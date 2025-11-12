Галущенко отстранен от должности министра юстиции

Правительство отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Юлия Свириденко написала в Telegram.
По ее словам, соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабинета министров, которое состоялось сегодня утром.
Свириденко сообщила, что исполнение обязанностей министра возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
"Сегодня провели внеочередное заседание Правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Обязанности министра временно будет исполнять Людмила Сугак", - заявила премьер.
Герман Галущенко имеет длительный опыт работы в государственном секторе. Он работал в прокуратуре и Министерстве иностранных дел Украины, занимал должности заместителя руководителя департамента в Секретариате (Администрации) президента и руководил департаментом судебной работы в Министерстве юстиции.
В 2013-2014 годах Галущенко исполнял обязанности исполнительного директора по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом", а с мая 2020-го по апрель 2021 года занимал должность вице-президента компании.
Наряду с государственной службой он преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, где работает доцентом соответствующей кафедры.
29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля 2025 года и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко оставил энергетическое ведомство и возглавил Министерство юстиции Украины.
Подробно о том, что известно о Галущенко - читайте в материале РБК-Украина.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом".
По данным следствия, предприятие фактически находилось под контролем организованной преступной группы, участники которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов.
В НАБУ отметили, что полученные незаконные средства легализовали через офис в центре Киева. Правоохранители установили, что это помещение принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства. Вчера стало известно, что наблюдательный совет компании инициировал проведение специального заседания в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.
А впоследствии Свириденко сообщила, что Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". За некоторое время до того Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома".
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.