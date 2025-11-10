ua en ru
Деньги отмывали в офисе семьи Деркача: новые детали схемы в сфере энергетики от НАБУ

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 16:58
Деньги отмывали в офисе семьи Деркача: новые детали схемы в сфере энергетики от НАБУ Фото: Андрей Деркач, сенатор РФ (Андрей Деркач в Facebook)
Автор: Иван Носальский

Участники масштабной преступной схемы в сфере энергетики занимались легализацией незаконно полученных средств. Эту обязанность возложили на специальный офис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро в Telegram.

По информации Бюро, офис расположен в центре Киева. Владельцы помещения - семья бывшего нардепа, а сейчас российского сенатора Андрея Деркача.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов", - выяснили правоохранители.

При этом, по их данным, значительная часть операций, в том числе выдача налички, проводилась за границей.

В НАБУ уточняют, что за предоставление услуг лицам, которые не являлись членами преступной группировки, офис получал оплату - процент от проведенных сум.

"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов", - добавили правоохранители.

Стоит заметить, что Андрей Деркач известен как фигурант расследований о возможном вмешательстве в американские выборы и связях с российскими спецслужбами. В 2022 году против него были введены санкции США за работу в интересах России и распространение дезинформации.

Коррупция в энергетике

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия АО "НАЭК Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов компании "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. Это позволяло избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика.

Следствие установило, что организация состояла из ряда высокопоставленных лиц и бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, речь о бывшем советнике министра энергетики Игоре Миронюке, исполнительном директоре по безопасности "Энергоатома" Дмитрие Басове, бизнесмене Тимуре Миндиче и экс-министре энергетики, министре юстиции Германе Галущенко.

Коррупционная группа контролировала ключевые процессы в "Энергоатоме" - от назначения руководителей до распределения средств - управляя предприятием с годовым доходом свыше 200 млрд грн через доверенных лиц без официальных полномочий.

Андрей Деркач Минэнерго НАБУ Герман Галущенко Энергоатом
