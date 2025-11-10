ua en ru
Кто такой Герман Галущенко и почему НАБУ пришло к нему с обысками

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 13:29
Кто такой Герман Галущенко и почему НАБУ пришло к нему с обысками Фото: министр юстиции Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Утром 10 ноября стало известно об обысках у министра юстиции и экс-министра энергетики Германа Галущенко. Следственные действия проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, кто такой Герман Галущенко.

Биография

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Свой профессиональный путь Галущенко начал в системе прокуратуры, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции.

Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко. В сфере энергетики известен тем, что в 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины.

В июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции Украины. На этой должности отвечает за продолжение правовой реформы, адаптацию украинского законодательства к европейским нормам и укрепление институциональной способности судебной системы.

Скандалы и расследования

Вокруг Германа Галущенко, бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины, неоднократно возникали скандалы и расследования, связанные с деятельностью в сфере энергетики.

В ноябре 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Германа Галущенко и в помещениях "Энергоатома".

Еще один скандал разгорелся после задержания в августе 2024 года заместителя министра энергетики, Александра Гейла, на взятке в размере около полумиллиона долларов.

Кроме того, Галущенко критиковали за лоббирование отдельных решений в сфере атомной энергетики, в частности за достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС. Некоторые депутаты обвиняли его в продвижении проектов с использованием сомнительных иностранных компонентов. После этого в Верховной Раде даже появилась инициатива о его отставке.

В 2025 году вокруг Министерства энергетики возник новый скандал - с проведением конкурса на строительство газопоршневой генерации. Журналисты-расследователи сообщали о непрозрачности отбора участников.

Несмотря на все обвинения, ни одно из расследований пока не завершено обвинительными приговорами. Сам Герман Галущенко публично отрицает свою причастность к любым коррупционным схемам.

Обыски у Галущенко и Миндича

Напомним, детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

По информации источников РБК-Украина, обыски у Миндича и Галущенко проводятся в рамках одного дела, касающегося коррупции в энергетической сфере.

Те же источники также подтверждают, что бизнесмен Миндич уехал за границу.

