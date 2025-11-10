ua en ru
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 20:34
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для Украины сейчас важно очистить "Энергоатом" от коррупции. Этот вопрос является приоритетным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что любые результативные действия против коррупции и неотвратимость наказания очень нужны.

"Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании - это приоритет. Энергетика, любая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что чиновники должны работать вместе с НАБУ и правоохранительными органами, чтобы получить результат.

Схема в "Энергоатоме"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о том, что им удалось разоблачить масштабную схему в компании "Энергоатом".

Правоохранители выяснили, что деятельность "Энергоатома" фактически контролировала преступная группировка. Участники группировки требовали, чтобы контрагенты компании платили им от 10% до 15% стоимости контрактов. Таким образом они фактически "покупали" избежание блокировки платежей или сохранение статуса поставщика.

Информированные источники РБК-Украина рассказали, что в группировку входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко.

По информации НАБУ, участники группировки занимались легализацией тех средств, которые они получили незаконным путем. Такую работу выполнял специальный офис в центре Киева. Как выяснили правоохранители, владельцем помещения оказалась семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.

