Милованов уходит из "Энергоатома": объяснил причины решения

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал в Facebook.

По его словам, 11 ноября он подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании.

Милованов предлагал принять два решения: временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса, и создать независимый Комитет по этике и комплаенсу. Этот комитет должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл", - отметил Милованов.

Он добавил, что принятые решения стали формальными, а сама работа совета - бюрократической.

"Слушали команду, где все в порядке. Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул он.

Милованов подчеркнул, что пытался инициировать создание прозрачного комплаенса "Энергоатома", однако вместо этого обсуждения сводились к техническим процедурам.

"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе", - заявил он.

По словам Милованова, ситуация с НАБУ должна была стать сигналом для обновления работы правления и Наблюдательного совета "Энергоатома", но этого не произошло.

"Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то оно обойдется", - подытожил он.