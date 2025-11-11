ua en ru
Милованов уходит из "Энергоатома": объяснил причины решения

Украина, Вторник 11 ноября 2025 18:46
UA EN RU
Милованов уходит из "Энергоатома": объяснил причины решения Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Тимофей Милованов сообщил, что слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома".

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.

По его словам, 11 ноября он подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании.

Милованов предлагал принять два решения: временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса, и создать независимый Комитет по этике и комплаенсу. Этот комитет должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл", - отметил Милованов.

Он добавил, что принятые решения стали формальными, а сама работа совета - бюрократической.

"Слушали команду, где все в порядке. Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул он.

Милованов подчеркнул, что пытался инициировать создание прозрачного комплаенса "Энергоатома", однако вместо этого обсуждения сводились к техническим процедурам.

"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе", - заявил он.

По словам Милованова, ситуация с НАБУ должна была стать сигналом для обновления работы правления и Наблюдательного совета "Энергоатома", но этого не произошло.

"Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то оно обойдется", - подытожил он.

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении преступной группировки, которая действовала внутри "Энергоатома" и получала откаты от контрагентов компании. По данным следствия, взятки требовали, чтобы поставщики могли избежать блокировки платежей и сохранить свой статус партнеров госпредприятия.

Как сообщают источники РБК-Украина, к коррупционной схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко. Правоохранители также установили, что средства отмывались через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа Андрея Деркача.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

Энергоатом Тимофей Милованов
