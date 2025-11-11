Милованов уходит из "Энергоатома": объяснил причины решения
Тимофей Милованов сообщил, что слагает полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.
По его словам, 11 ноября он подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании.
Милованов предлагал принять два решения: временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса, и создать независимый Комитет по этике и комплаенсу. Этот комитет должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.
"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл", - отметил Милованов.
Он добавил, что принятые решения стали формальными, а сама работа совета - бюрократической.
"Слушали команду, где все в порядке. Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул он.
Милованов подчеркнул, что пытался инициировать создание прозрачного комплаенса "Энергоатома", однако вместо этого обсуждения сводились к техническим процедурам.
"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе", - заявил он.
По словам Милованова, ситуация с НАБУ должна была стать сигналом для обновления работы правления и Наблюдательного совета "Энергоатома", но этого не произошло.
"Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то оно обойдется", - подытожил он.
Скандал в "Энергоатоме"
Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении преступной группировки, которая действовала внутри "Энергоатома" и получала откаты от контрагентов компании. По данным следствия, взятки требовали, чтобы поставщики могли избежать блокировки платежей и сохранить свой статус партнеров госпредприятия.
Как сообщают источники РБК-Украина, к коррупционной схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко. Правоохранители также установили, что средства отмывались через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа Андрея Деркача.
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.