Кто может возглавить Минюст и заменить Стефанишину в Кабмине: новые детали по кадрам
Уже на этой неделе произойдет масштабная перезагрузка Кабмина. В частности, Ольга Стефанишина может покинуть должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По информации собеседника издания, планируются следующие кадровые решения:
- министром юстиции может стать заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая или министр энергетики Герман Галущенко;
- министром энергетики может стать нынешняя глава Минэкологии Светлана Гринчук, если Галущенко действительно получит новую должность;
- министром по европейской и евроатлантической интеграции может стать действующий замглавы Минэкономики Тарас Качка. Потенциально он может получить и статус вице-премьера;
- вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вероятно, получит статус первого вице-премьера;
- министра культуры Николая Точицкого рассматривают на должность посла Украины во Франции.
Последние данные о перестановках в Кабмине
Напомним, ранее еще один источник РБК-Украина сообщал, что министерство обороны возглавит Денис Шмыгаль.
При этом, по словам собеседника издания, Ольгу Стефанишину могут уволить с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Пока что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил только планы назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром и главу Кабмина Дениса Шмыгаля министром обороны.
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