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Кто может возглавить Минюст и заменить Стефанишину в Кабмине: новые детали по кадрам

Киев, Понедельник 14 июля 2025 23:20
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Кто может возглавить Минюст и заменить Стефанишину в Кабмине: новые детали по кадрам Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Уже на этой неделе произойдет масштабная перезагрузка Кабмина. В частности, Ольга Стефанишина может покинуть должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По информации собеседника издания, планируются следующие кадровые решения:

  • министром юстиции может стать заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая или министр энергетики Герман Галущенко;
  • министром энергетики может стать нынешняя глава Минэкологии Светлана Гринчук, если Галущенко действительно получит новую должность;
  • министром по европейской и евроатлантической интеграции может стать действующий замглавы Минэкономики Тарас Качка. Потенциально он может получить и статус вице-премьера;
  • вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вероятно, получит статус первого вице-премьера;
  • министра культуры Николая Точицкого рассматривают на должность посла Украины во Франции.

Последние данные о перестановках в Кабмине

Напомним, ранее еще один источник РБК-Украина сообщал, что министерство обороны возглавит Денис Шмыгаль.

При этом, по словам собеседника издания, Ольгу Стефанишину могут уволить с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Пока что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил только планы назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром и главу Кабмина Дениса Шмыгаля министром обороны.

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Михаил Федоров Герман Галущенко Ольга Стефанишина
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