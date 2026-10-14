Фуникулер и трамваи: в некоторых районах Киева временно остановился электротранспорт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram.

Графики стабилизационных отключений там - временно не действовали.

Следует отметить, что утром 14 октября из-за атаки РФ на энергетику аварийные отключения света ввели в пяти районах Киева.

"О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - подытожили в коммунальном предприятии.

Уточняется, что были приостановлены :

Такая ситуация сложилась, по данным КП "Киевпасстранс", из-за отсутствия напряжения в энергосистеме .

В 12:43 среды, 14 октября, жителям и гостям Киева рассказали, что временно приостановлено движение электротранспорта в части:

Напомним, ранее украинцев предупредили об отключениях света 14 октября в разных областях.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня, что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают) и какие бывают типы отключений (когда действуют графики).

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