Фуникулер и трамваи: в некоторых районах Киева временно остановился электротранспорт
В нескольких районах Киева временно приостановилось движение электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram.
В каких районах и какой транспорт приостановился
В 12:43 среды, 14 октября, жителям и гостям Киева рассказали, что временно приостановлено движение электротранспорта в части:
- Печерского района;
- Соломенского района;
- Шевченковского района.
Такая ситуация сложилась, по данным КП "Киевпасстранс", из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.
Уточняется, что были приостановлены:
- работа столичного фуникулера;
- движение трамваев №1;
- движение трамваев №3.
"О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - подытожили в коммунальном предприятии.
Следует отметить, что утром 14 октября из-за атаки РФ на энергетику аварийные отключения света ввели в пяти районах Киева.
Графики стабилизационных отключений там - временно не действовали.
Напомним, ранее украинцев предупредили об отключениях света 14 октября в разных областях.
Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня, что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают) и какие бывают типы отключений (когда действуют графики).
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