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Главная » Бизнес » Энергетика

Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики

20:58 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики Иллюстративное фото: в Украине будут действовать графики отключений света (Getty Images)
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В части регионов Украины завтра, 14 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, 14 октября отключать свет будут следующим образом:

  • с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

В компании предупредили, что ситуация с отключениями может меняться в течение дня.

Графики по областях

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" предупредили, что в области будут действовать такие ограничения:

  • с 06:00 по 08:00 график почасовых отключений в объеме 0,5 очередей.
  • с 08:00 по 16:00 график почасовых отключений в объеме 1,5 очередей.
  • с 16:00 по 22:00 график почасовых отключений в объеме 2 очередей.
  • с 22:00 по 23:59 график почасовых отключений в объеме 1,5 очередей.

Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики

Черкасская область

В "Черкассыоблэнерго" также предупредили жителей области о графиках, но пока что их не обнародовали.

Киевская область

В Киевской области 14 октября будут действовать такие графики отключений света:

Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графикиУкраинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики

Харьковская область

В Харьковской области, по данным "Харьковоблэнерго", планируют ввести такие ограничения электроснабжения:

  • группа 1.1 - 08:00-09:00; 16:00-19:30;
  • группа 1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
  • группа 2.1 - 16:00-19:30;
  • группа 2.2 - 08:00-09:00; 16:00-19:30;
  • группа 3.1 - 09:00-12:30; 19:30-23:00;
  • группа 3.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;
  • группа 4.1 - 19:30-23:00;
  • группа 4.2 - 09:00-12:30; 19:30-23:00;
  • группа 5.1 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;
  • группа 5.2 - 12:30-16:00;
  • группа 6.1 - 23:00-24:00;
  • группа 6.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00.

Сумская область

В Сумской области графики отключений света будут следующими:

Украинцев предупредили об отключениях света 14 октября: какими будут графики

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.

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