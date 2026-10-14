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Фунікулер і трамваї: в деяких районах Києва тимчасово зупинився електротранспорт

13:26 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Фунікулер і трамваї: в деяких районах Києва тимчасово зупинився електротранспорт Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У кількох районах Києва тимчасово призупився рух електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram.

В яких районах та який транспорт призупинився

О 12:43 середи, 14 жовтня, мешканцям і гостям Києва розповіли, що тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині:

  • Печерського району;
  • Солом'янського району;
  • Шевченківського району.

Така ситуація склалась, за даними КП "Київпастранс", через відсутність напруги в енергосистемі.

Уточнюється, що було призупинено:

  • роботу столичного фунікулера;
  • рух трамваїв №1;
  • рух трамваїв №3.

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Публікація КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Варто зазначити, що зранку 14 жовтня через атаку РФ на енергетику аварійні відключення світла запровадили у п'яти районах Києва.

Графіки стабілізаційних відключень там - тимчасово не діяли.

Нагадаємо, раніше українців попередили про відключення світла 14 жовтня в різних областях.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня, що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють) і які бувають типи відключень (коли діють графіки).

Читайте також, де в Києві та коли саме почнуть встановлювати мобільні укриття.

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