Фунікулер і трамваї: в деяких районах Києва тимчасово зупинився електротранспорт
У кількох районах Києва тимчасово призупився рух електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram.
В яких районах та який транспорт призупинився
О 12:43 середи, 14 жовтня, мешканцям і гостям Києва розповіли, що тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині:
- Печерського району;
- Солом'янського району;
- Шевченківського району.
Така ситуація склалась, за даними КП "Київпастранс", через відсутність напруги в енергосистемі.
Уточнюється, що було призупинено:
- роботу столичного фунікулера;
- рух трамваїв №1;
- рух трамваїв №3.
"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", - підсумували у комунальному підприємстві.
Варто зазначити, що зранку 14 жовтня через атаку РФ на енергетику аварійні відключення світла запровадили у п'яти районах Києва.
Графіки стабілізаційних відключень там - тимчасово не діяли.
Нагадаємо, раніше українців попередили про відключення світла 14 жовтня в різних областях.
Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня, що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють) і які бувають типи відключень (коли діють графіки).
Читайте також, де в Києві та коли саме почнуть встановлювати мобільні укриття.