В пяти районах Киева ввели аварийные отключения света после атаки

Из-за российской атаки на энергетику в пяти районах Киева ввели аварийные отключения света. Графики стабилизационных отключений там временно бездействуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Стабилизационные графики в этих районах временно не применяют, поэтому свет может исчезать без уведомления. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение во все дома.

Аварийные отключения действуют в Дарницком , Днепровском , Печерском и Соломенском районах, а также в части Голосеевского района.

Удары по энергетике продолжаются, несмотря на так называемое энергетическое перемирие, которое президент США Дональд Трамп объявил 11 октября. Киев узнал инициативу постфактум, ведь американская сторона заранее ее не согласовывала с Украиной.

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов соблюдать режим тишины. В Кремле ответили, что никаких договоренностей нет, а обсуждения продолжаются.

Уже на следующий день, по словам Зеленского, Россия проигнорировала инициативу Трампа и атаковала шесть энергообъектов Украины. Украинская сторона воздержалась от ударов по российским НПЗ. Однако 13 октября Трамп отказался признавать, что Россия нарушила перемирие, а вечером того же дня баллистика ударила по киевской ТЭЦ-4.