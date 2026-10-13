ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве начнут устанавливать мобильные укрытия: в КГВА объяснили, где и когда они появятся

14:40 13.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
В Киеве начнут устанавливать мобильные укрытия: в КГВА объяснили, где и когда они появятся Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В отдельных локациях Киева наблюдается дефицит защитных сооружений. Поэтому уже вскоре в городе начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрея Ткачева в эфире "Мы-Украина".

Где в Киеве есть "определенный дефицит" укрытий

Чиновник рассказал, что в целом "обеспеченность укрытиями в разных частях Киева остается разной".

"У нас есть определенный дефицит сооружений на отдельных жилых массивах", - признал Ткачев.

Такая ситуация, по его словам, в частности, на левом берегу столицы.

Где потенциальных мест в укрытиях - больше

В центре Киева, по данным главы КМВА, "потенциальных мест в укрытиях - больше".

"При этом ключевую роль там играет "Киевский метрополитен", - констатировал он.

Ткачев напомнил, что это - "не просто укрытие, когда других нет".

"А удобная локация, которая дает киевлянам ощущение дополнительной безопасности", - объяснил чиновник.

Насколько практичны мобильные укрытия

"Одним из практичных решений для локаций, где нет возможности быстро построить капитальные сооружения, является именно система мобильных укрытий", - поделился руководитель КГВА.

Он добавил, что "мобильные бетонированные укрытия возле остановок общественного транспорта и в местах скопления людей уже показали и доказали свою практическую ценность" на прифронтовых территориях.

В качестве примера чиновник привел опыт таких крупных городов, как Харьков, Днепр, Запорожье или Николаев.

"Поэтому будем перенимать этот опыт", - подчеркнул он.

Где в Киеве появятся мобильные укрытия

Ткачев сообщил, что установка мобильных бетонированных укрытий "позволит столице существенно повысить уровень защиты гражданского населения".

"В тех районах, где капитальных укрытий не хватает", - уточнил он.

Чиновник отметил, что уже вскоре граждане смогут увидеть результаты такого решения "возле остановок общественного транспорта и в других местах".

Когда начнут устанавливать укрытия и сколько их будет

"Рассчитываем на конец октября - начало ноября. Что наши люди смогут уже получать первую помощь по безопасности в мобильных укрытиях в Киеве", - рассказал глава КМВА.

Он уточнил, что устанавливать мобильные защитные сооружения возле остановок общественного транспорта планируют именно в конце октября - в начале ноября текущего года.

"Общее количество пока планируем - 14 штук. Первые, которые увидят киевляне. Места пока не буду разглашать. Но увидим в установленные сроки", - подытожил Ткачев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.

Между тем в столице прокуратура требует от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.

Читайте также, как изменились правила для разных заведений и их клиентов во время воздушных тревог в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Обстрел Киева Правила поведения Воздушная тревога Правила безопасности Атака дронов Правила выживания Ракетная атака
Новости
В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий
В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки